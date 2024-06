Tutti pazzi per la bici con il Tour

Meteo incerto ma Firenze è pronta per una settimana col botto. Si apre oggi coi festeggiamenti del patrono, San Giovanni Battista, e la serata clou coi tradizionali ’fochi’. Il cielo si illuminerà anche di giallo in omaggio al Tour de France che per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia. E proprio a Firenze è fissato il Grand Départ (grande partenza) per sabato 29 giugno. La carovana sfilerà per le strade del centro: in piazza Signoria lo start istituzionale, quindi attraversando Ponte Vecchio si dirigerà verso Ponte a Ema per un omaggio a Gino Bartali. Poi, a Bagno a Ripoli lo start ufficiale e la corsa verso Rimini, traguardo di tappa. Ma già due giorni prima un piccolo assaggio con la presentazione delle 22 squadre: una pedalata da Palazzo Vecchio al piazzale Michelangelo. Nell’ambito della grande festa ’gialla’, Firenze ospiterà la prima edizione di ’Becycle’, l’innovativo evento dedicato al mondo della bicicletta che segna l’ingresso nel mondo delle due ruote di Pitti Immagine, in collaborazione con Rouleur. Dal 26 al 28 giugno la Stazione Leopolda sarà punto di ritrovo di tante personalità e protagonisti del mondo delle due ruote, in un ricco programma di talk. Tra gli eventi collaterali, ’Aspettando il tour’, manifestazione gratuita all’aperto organizzata da France Odeon, in collaborazione con l’Institut Français Italia e Cinema La Compagnia, nel quadro dell’Estate fiorentina, dedicata al ciclismo con proiezioni, letture, presentazioni e ospiti italiani e internazionali, che animerà piazza Ognissanti da domani al 28 giugno, per spostarsi il 29 nel Piazzale degli Uffizi nell’arena ’Apriti Cinema’.