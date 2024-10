Trattore perde olio, via di Vincigliata chiusa

Fiesole (Firenze), 30 ottobre 2024 – Circolazione chiusa in via Vincigliata fra via dei Bosconi e Montebeni. Un trattore, per cause ancora da accertare, ha rovesciato un carico di olio di sansa, che trasportava nel rimorchio. L' incidente è avvenuto all'altezza di Villa Peyron. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma la strada che porta a Fiesole , attraverso Castel di Poggio, è stata quindi chiusa al traffico. Il provvedimento è ancora in vigore in entrambe le direzioni. Sul posto sono al lavoro gli operatori di città metropolitana per pulire e lavare la strada. Presenti anche le autorità competenti per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La circolazione resta al momento interrotta in entrambi i sensi di marcia fino a nuova comunicazione da parte di città metropolitana

D.G.