Arezzo, 4 gennaio 2025 – Trasporto pubblico locale, attivo il servizio “a porte aperte”

Dal 18 novembre scorso, nel Comune di Castiglion Fiorentino, è attivo il nuovo servizio di trasporto pubblico “a porte aperte”, che trasforma parte del trasporto scolastico in un servizio “aperto” e quindi fruibile da tutta la cittadinanza. Dopo un iniziale periodo di circa un mese e mezzo, servito per adeguare corse e orari alle reali necessità di studenti e cittadini, il servizio – cofinanziato in parte dalla Regione Toscana – partirà a pieno regime, con orari definitivi, martedì 7 gennaio con la riapertura delle scuole.

Saranno quindi attivi servizi di collegamento giornalieri - fruibili da parte dell’intera comunità, oltre che dagli studenti - tra la zona della Val di Chio e il centro di Castiglion Fiorentino, la Stazione Ferroviaria e la Misericordia (Poliambulatorio - Cimitero), oltre ad un collegamento settimanale tra il centro di Castiglion Fiorentino e l’Ospedale S. Margherita in Loc. La Fratta, transitando per le frazioni de La Nave, Castroncello, Brolio, e servizi “navetta” in occasione degli eventi annuali (Maggio Castiglionese, Palio dei Rioni, Vintage Festival ecc..).

Il servizio di trasporto scolastico “a porte aperte” riguarda:

- il collegamento in partenza alle ore 6:56 circa dalla Noceta che transita lungo tutta la Val di Chio per raggiungere Piazza Garibaldi alle ore 7:17 circa, giornalmente fruito dagli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, ma che potrà essere utile anche agli studenti delle scuole Superiori, residenti in Val di Chio, per raggiungere l’Istituto di Istruzione Superiore “G. da Castiglione”, ma anche gli Istituti di Arezzo in quanto la corsa raggiunge la Stazione Ferroviaria alle ore 7:22 circa;

- il collegamento in partenza alle ore 7:52 circa da Piazza Garibaldi che transita lungo tutta la Val di Chio per ritornare al punto di partenza alle ore 8:35 circa, giornalmente fruito dagli alunni dell’Infanzia e Primaria di Santa Cristina, con aggiunta a fine corsa delle fermate presso la Stazione Ferroviaria e la Misericordia (Poliambulatorio - Cimitero);

- il collegamento in partenza alle ore 14:00 circa dalla Misericordia di Castiglion Fiorentino, che transita dalla Stazione Ferroviaria, sosta in Piazza Garibaldi per consentire la salita degli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, transita lungo tutta la Val di Chio per ritornare in Piazza Garibaldi alle ore 14:39 circa e raggiungere nuovamente a fine corsa la Stazione Ferroviaria.

Il servizio di trasporto “rete debole” TPL riguarda:

- il collegamento con l’ospedale di Santa Margherita in Loc. La Fratta, una volta concluso il servizio di trasporto scolastico “a porte aperte” mattutino, il venerdì giorno del mercato settimanale, con partenza da Piazza Garibaldi alle ore 8:45, effettuerà una corsa attraversando gli abitati della Nave, Castroncello e Brolio raggiungendo l’ospedale di Santa Margherita in Loc. La Fratta alle ore 9:08 circa. Il bus ripartirà per il percorso inverso (Brolio, Castroncello, La Nave) collegando dunque le tre frazioni menzionate con la Stazione Ferroviaria, la Misericordia (Poliambulatorio - Cimitero) e il centro di Castiglion Fiorentino, terminando in Piazza Garibaldi alle ore 9:36 circa. Alle ore 11:30 il bus ripartirà da Piazza Garibaldi raggiungendo la Misericordia di Castiglion Fiorentino, la Stazione Ferroviaria, La Nave, Castroncello, Brolio e l’Ospedale di Santa Margherita con arrivo previsto per le ore 11:58 circa. Il bus ripartirà per il percorso inverso (Brolio, Castroncello, La Nave) collegando nuovamente le tre frazioni con la Stazione Ferroviaria, la Misericordia (Poliambulatorio - Cimitero) e il centro di Castiglion Fiorentino, terminando in Piazza Garibaldi alle 12:26 circa.

Il servizio di navetta verrà effettuato in occasione degli eventi annuali (Maggio Castiglionese, Palio dei Rioni, Vintage Festival ecc..). Sarà previsto il collegamento in andata e ritorno tra la Stazione Ferroviaria, la zona Boscatello e Piazza Garibaldi secondo frequenza e fasce orarie indicate dal Comune di Castiglion Fiorentino, comunque nella fascia oraria 8-24.

Le corse saranno effettuate nel periodo compreso dal 15 settembre al 10 giugno, dal lunedì al venerdì. Le corse non saranno effettuate i giorni festivi, nel periodo “Natalizio” compreso dal 23 dicembre al 6 gennaio inclusi, nel periodo “Pasquale” dal giovedì antecedente alla Pasqua al martedì successivo inclusi e l’8 maggio per la festività del Patrono.

“Questo nuovo servizio di trasporto pubblico è strategico in un’ottica di sviluppo futuro della nostra città”, spiega l’Assessore Stefania Franceschini. “Il servizio ‘a porte aperte’, unito a quello di ‘rete debole’, avvicinano sempre di più il centro alle zone di campagna più periferiche. Inoltre – conclude Franceschini - l’Amministrazione, al fine di promuovere e incentivare l’utenza, ha stabilito di rendere il servizio di “rete debole” gratuito anche per tutto l’anno scolastico 2025/2026, oltre che per quello in corso”.