Arezzo, 10 aprle 2025 – Tempestività nei pagamenti, l’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini continua a confermare il trend positivo

Il Comune di Terranuova Bracciolini continua a mantenere alta l’attenzione sulla tempestività dei pagamenti alle imprese e ai fornitori, con un risultato che si consolida anno dopo anno. L’ultimo dato disponibile, relativo all’anno 2024, evidenzia un miglioramento significativo nei tempi medi di pagamento delle transazioni commerciali, con una media di -19,23 giorni, che rappresenta un anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

Questo valore positivo è frutto dell'implementazione delle politiche di efficienza amministrativa e del rispetto delle normative nazionali in materia di pagamenti.

“Da anni, la nostra amministrazione sta lavorando per garantire la puntualità e la trasparenza nei pagamenti verso i fornitori”, ha detto l’assessore al bilancio, Massimo Quaoschi. “Il trend positivo che stiamo consolidando nel tempo è una testimonianza del nostro impegno per un’amministrazione sempre più virtuosa ed efficiente. Questo non solo supporta le imprese locali, ma favorisce anche la fiducia tra il pubblico e il privato, contribuendo alla crescita e al benessere economico del nostro territorio” ha concluso.

A livello nazionale, come riportato dal Ministero delle Finanze (MEF) nel 2023 (ultimo dato disponibile) i tempi medi ponderati per saldare le fatture sono pari a 33 giorni, con un ritardo medio di 13 giorni. Terranuova Bracciolini, quindi, si distingue per il suo impegno verso la puntualità, anticipando la scadenza e contribuendo positivamente al panorama nazionale.