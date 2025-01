Arezzo, 30 gennaio 2025 – Tanti: “San Donato, riconosciuto come priorità assoluta*

"Aspettiamo Torre ad Arezzo quanto prima. Faremo come sempre la nostra parte"

“Sono molto contenta che il Presidente Giani, nel presentare ufficialmente il nuovo DG Marco Torre, ha esplicitamente ricordato il San Donato come priorità assoluta non solo per Arezzo, ma per tutta la nostra Asl. E' indubbio che la cosa ci fa piacere e dimostra come, dopo anni di scarsa considerazione, oggi Arezzo si sia posizionata come città le cui esigenze sono una priorità anche per la Regione. E' una bella novità che saluto con soddisfazione e che da ragione al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Ora aspettiamo i fatti e ribadiamo la nostra piena collaborazione al nuovo direttore Marco Torre che aspetto, insieme al Sindaco Ghinelli, quanto prima per entrare subito nel vivo della progettualità e delle risorse per il "nuovo" San Donato”.