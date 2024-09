Stadio Zavagli, il battesimo ai lavori realizzati allo al sostegno economico del Comune di Bibbiena

Arezzo, 17 settembre 2024 – Domenica scorsa, nella prima giornata di campionato, dove il Bibbiena giocava in casa contro la compagine dell’Amiata, Prima Categoria Girone F in Toscana, il Sindaco Vagnoli, l’Assessora allo Sport Francesca Nassini, il Presidente del Consiglio Amar Kumar e il Presidente dell’ASD Bibbiena, hanno dato il battesimo ai lavori realizzati allo stadio Zavagli grazie al sostegno economico del Comune di Bibbiena.

Vagnoli ha commentato: “Si tratta di un importante lavoro di riqualificazione di tutti gli spogliatoi dello stadio Aldo Zavagli fatti in collaborazione con ASD Bibbiena. Queste collaborazioni, in un contesto come il nostro, rappresentano dei percorsi preziosi per cui, in questo frangente, ringrazio tutta la società a partire dal presidente Fausto Beoni. Si è trattato di un investimento di 100 mila euro dove il comune ha dato un corposo sostegno. Ci impegniamo affinchè questa possa essere la prima tappa per una serie di investimenti di valore nelle strutture sportive di Bibbiena, sulle quali da tempo stiamo mettendo attenzione organizzative, energie e fondi”.

Il Presidente Fausto Beoni ha aggiunto: “L’inaugurazione del Campionato 2024-2025 non poteva essere fatta nel modo migliore ossia inaugurando i lavori agli spogliatoi realizzati allo stadio Zavagli, frutta di una bella collaborazione tra l’amministrazione e la nostra associazione sportiva. Il nostro obiettivo è il potenziamento del vivaio, del calcio giovanile e l’obiettivo è quello di dare strutture all’altezza di questo obiettivo. Ringrazio il Sindaco, l’Assessore allo sport e tutta l’amministrazione comunale che hanno reso possibile questo inizio di miglioramento delle nostre strutture, un percorso che dovrà continuare nel tempo”.

L’Assessora allo Sport Nassini commenta: “Per questa amministrazione lo sport e le strutture sportive hanno da sempre rappresentato una priorità. Siamo consapevoli, infatti, che in queste strutture si formano le giovani generazioni, si fa la comunità del domani, oltre che fornire un servizio alle famiglie e ai giovani. Abbiamo concluso per questo i lavori al palatennis, alla piscina, rendendo questi luoghi più efficienti e accoglienti. Stiamo costruendo una nuova palestra nel contesto scolastico della Primaria di Bibbiena, abbiamo fatto lavori migliorativi alla palestra di Soci e agli stadi di Soci e Bibbiena. Oggi salutiamo i lavori agli spogliatoi dello Stazio Aldo Zavagli di Bibbiena Con questo possiamo salutare in bellezza la nuova stagione calcistica”.