Sintra, un’azienda aretina all’Ecommerce Expo di Londra

Arezzo, 14 settembre 2024 – Un’azienda aretina all’Ecommerce Expo di Londra. Sintra, punto di riferimento per le soluzioni di business digitale, parte alla volta della capitale inglese per partecipare al più importante evento europeo dedicato al commercio elettronico che riunirà oltre dodicimila professionisti per proporre occasioni di confronto e approfondimento sui principali sviluppi tecnologici del settore. Questa fiera è in programma mercoledì 18 e giovedì 19 settembre al centro ExCel London e offrirà un contesto d’eccezione per condividere le soluzioni all’avanguardia nella trasformazione digitale delle imprese e per sviluppare modelli sempre più ispirati anche a criteri di efficienza, omnicanalità e sostenibilità.

La dimensione internazionale di Sintra sarà testimoniata dalla presenza all’Ecommerce Expo in uno stand allestito insieme alla consociata Sintra Poland che, da anni, è la sede operativa dell’azienda aretina in Polonia. La partecipazione all’evento troverà il proprio cuore nella presentazione delle soluzioni tecnologiche ispirate alla “Data Integration”, cioè alle fasi di raccolta, organizzazione e accesso ai dati che sono oggi ritenute necessarie per ottimizzare l’operatività, per favorire l’innovazione, per definire le strategie e per assecondare le richieste del mercato di realtà di diversi settori. A parlare di questo delicato tema a Londra saranno Michele Barbagli e Gianni Bianchi (fondatori e titolari di Sintra con Angiolino Frontani) che, insieme alla responsabile marketing Elena Navini, illustreranno le novità sviluppate nella sede di Arezzo e presenteranno in anteprima un report con statistiche e casistiche riferite proprio alla gestione dei dati. «Lo studio dei dati è il futuro - ribadisce Gianni Bianchi, - perché permette di conoscere i clienti, comprendere gli andamenti del mercato e ridurre i margini di errore. Questa consapevolezza animerà la nostra partecipazione a un evento importante quale l’Ecommerce Expo dove avremo l’orgoglio di rappresentare l’innovazione e le soluzioni digitali “made in Arezzo”».