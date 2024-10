Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sansepolcro investe nel futuro: al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile

Il Comune di Sansepolcro si appresta a compiere una svolta decisiva verso tecnologie green e sostenibili con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sostituzione di oltre 2.700 sorgenti luminose di vecchia generazione con nuove luci a LED, rendendo l'infrastruttura cittadina più moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente.

Questo ambizioso intervento prevede la completa riqualificazione delle infrastrutture esistenti, puntando a un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica. I nuovi impianti a LED garantiranno una riduzione del 67% dei consumi elettrici, con un notevole beneficio sia per le casse comunali che per l'ambiente. La riduzione delle emissioni di CO2 sarà significativa, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e confermando Sansepolcro come uno dei modelli virtuosi a livello nazionale.

L’amministrazione comunale sottolinea come questo progetto di riqualificazione non solo abbatta i costi energetici, ma rappresenti anche un impegno concreto per un futuro più ecologico, innovativo e sicuro. La nuova illuminazione non solo migliorerà l'efficienza, ma anche la qualità urbanistica, valorizzando le strade, i monumenti e gli spazi pubblici della città.

"Sansepolcro si dispone a presentarsi sotto una nuova luce," ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti. "Innovazione, sicurezza e rispetto dell'ambiente sono al centro di questo progetto, che ci proietta verso un futuro più sostenibile e attento al benessere dei nostri cittadini e del nostro territorio."