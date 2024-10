Sansepolcro, convocato il Consiglio Comunale per il giorno martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45

Arezzo, 28 ottobre 2024 – Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi.

Il Consiglio Comunale è convocato martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune su misure per migliorare la raccolta e la differenziazione dei rifiuti;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia "Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 27, comma 2, del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale in merito alle opere per la difesa del suolo inserite o da inserire nel DODS.";

5. Variante semplificata al RU per la ripianificazione di ambiti interni al perimetro del territorio urbanizzato ex scheda TR22 "Bruci" – adozione ai sensi degli artt.30, 32 della L.R. 65/2014;

6. Procedura di cui all’art. 50, comma 12, delle N.T.A. del R.U. - Approvazione di modifica della classificazione di valore dell’edificio del complesso di cui all'Elaborato 06H - Ambito n.12 – Scheda 24R21 - toponimo “Le Bastie” (edificio n. 4);

7. Variante al “Piano di Lottizzazione di via G. da Sangallo” approvato con D.C.C. n. 43 del 04/04/2013 - Approvazione in atto unico sensi dell’art. 112, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;

8. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Pd-InComune "Emergenza PFAS – Mozione per richiesta di approvazione urgente di una legge che metta al bando la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione dei PFAS e nei regolamenti gli usi indispensabili – richiesta analisi per valutare la presenza dei PFAS nell’acqua potabile dell’acquedotto comunale".