Quarant’anni al servizio dell’economia aretina per Studio Astra

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Quarant’anni al servizio dell’economia aretina. Il 2025 è un anno storico per Studio Astra che, fondata nel 1985, ha raggiunto un importante traguardo con cui trova consolidamento tra le più longeve agenzie italiane specializzate in consulenza strategica di marketing, comunicazione e pubblicità. L’anniversario rappresenterà un’occasione per raccontare e ripercorrere le evoluzioni dell’economia e dell’imprenditoria locale nel corso degli ultimi quattro decenni, con un percorso che troverà il proprio fulcro nell’organizzazione di una mostra dal titolo “Quarantastra” che sarà ospitata da sabato 5 aprile a domenica 13 aprile al Circolo Artistico in Corso Italia.

L’attività di Studio Astra ha preso il via su intuizione di Paolo Crociani che, dopo una formazione al fianco di personalità del calibro di Brunetto Del Vita (produttore dei più significativi spot di “Carosello”), ha costituito una delle prime agenzie professionali del settore con cui ha contribuito al consolidamento, allo sviluppo e alla creatività di oltre milleduecento brand del territorio aretino e non solo. I quarant’anni di attività, arricchiti dalla vittoria di numerosi premi e riconoscimenti di livello nazionale, sono stati caratterizzati da un costante adeguamento delle professionalità alle rapide evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali, passando dai bozzetti con pennini a china degli anni ‘80 alle più recenti frontiere dell’Intelligenza Artificiale con cui è risultata tra le realtà maggiormente capaci di portare rinnovamento nel settore.

Questo percorso sarà sintetizzato proprio nella mostra “Quarantastra” che proporrà un itinerario tra progetti, campagne, packaging, marchi, web e social di una selezione di aziende accomunate da una storia ultraquarantennale, affiancati da pannelli dove verranno ripercorsi i cambiamenti del tessuto economico locale e degli strumenti del marketing dal 1985 al 2025. Il tutto, con un taglio fortemente evocativo per coinvolgere emotivamente i visitatori tra ricordi, momenti e avvenimenti che, a cavallo tra due secoli, hanno caratterizzato la vita di tantissime famiglie aretine. «I quarant’anni di attività di Studio Astra - commenta Paolo Crociani, - sono un traguardo importante che abbiamo scelto di festeggiare con le aziende, con gli imprenditori e con i collaboratori con cui abbiamo condiviso questo percorso, ma anche con l’intera cittadinanza. Dal 1985 a oggi, l’agenzia ha vissuto il periodo di maggior rivoluzione della società e della comunicazione strategica che sono cambiate a una velocità vertiginosa: a rimanere costante, invece, è stato il nostro impegno nel fornire consulenza e servizi alle aziende per sostenere la crescita dell’economia aretina in Italia e nel mondo».