Prima risposta ai bisogni dei cittadini

Firenze, 7 settembre 2024 – Un segnale deciso, forte. E immediato. Capace di migliorare chiaramente sia il lavoro degli operatori sanitari dei pronto soccorso che l’assistenza ai cittadini per casi non urgenti. Il nuovo servizio 116117 risponde finalmente alle esigenze della sanità territoriale, quella che tante volte abbiamo chiamato in causa come necessità fondamentale nel post Covid.

Essere vicino ai cittadini che bussano alla porta della sanità pubblica è assolutamente doveroso specialmente adesso perché le persone fragili lo sono sempre di più, perché gli anziani aumentano, perché nessuno si deve sentire solo se ha bisogno di un medico. E allora ben venga il nuovo servizio che è stato presentato ieri dalla Regione Toscana inizialmente per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Dietro questa attività c’è una grande organizzazione che fa capo al collaudato sistema toscano del 118. Adesso quel numero deve entrare nell’agenda telefonica di tutti: quando c’è un problema sanitario non grave il servizio a cui rivolgersi è quello. Si chiama continuità assistenziale ed è il ponte tra medici di famiglia e strutture di prima assistenza.

Nel mezzo c’è il 116117 per guardia medica serale e notturna, per avere un consulto nei giorni festivi. Un primo passo deciso, si spera, per il rilancio della sanità pubblica. In attesa che altri progetti e strategie abbiano compimento a partire dallo smaltimento e fluidificazione delle liste di attesa per esami e visite specialistiche, dal reperimento di un numero adeguato di medici e infermieri, dalla sinergia efficace con il terzo settore, dalle nuove Case di comunità dove i bisogni sociosanitari devono trovare risposta. Soldi ce ne sono sempre pochi (tanto che forse si dovrà ricorrere ad uno scostamento di bilancio regionale) mentre le richieste di assistenza lievitano. Intanto mettiamo a regime il 116117 per iniziare a dare una svolta e far sì che la Toscana torni ad essere modello di riferimento.