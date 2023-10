Una vita di vessazioni. Finisce in carcere perché picchia la moglie: "Dopo Allah hai solo me"

Terni, 17 ottobre 2023 – ”Dopo Allah tu hai solo me e devi fare quello che fa piacere a me". E’ la frase ripetuta continuamente alla moglie, con tono minaccioso, da uno straniero di 49 anni, fanatico religioso, che è stato arrestato dalla polizia per vessazioni, maltrattamenti e violenze verso la donna, costretta a indossare il velo, a uscire solo con lui ed esclusivamente per fare la spesa, a non avere amicizie e alcun tipo di relazioni sociali.

Una sorta di schiavitù che andava avanti da tempo, purtroppo, e che la vittima ha deciso d’ interrompere rivolgendosi alle forze dell’ordine nei giorni scorsi, all’ennesimo episodio di violenza da parte del marito e che l’ha vista finire in ospedale insieme al figlioletto. Botte, infatti, riservate dal padre anche al figlio di appena 3 anni. L’uomo, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate verso moglie e figlio, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Terni all’esito di una rapida indagine e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura, che ha coordinato gli accertamenti investigativi.

E’ stata proprio la moglie, ormai disperata, a chiedere aiuto alle forze dell’ordine riferendo che il marito le imponeva, già da tempo, in tono autoritario e intimidatorio, "l’osservanza delle regole della religione musulmana, come l’obbligo del velo Hijab – fa sapere la questura – . Vietandole inoltre di avere amicizie di alcun tipo e ripetendole continuamente: “Dopo Dio tu hai solo me e devi fare quello che fa piacere a me”.

La donna, confidandosi finalmente con la polizia, ha quindi riferito agli investigatori di non poter uscire di casa se non accompagnata dal marito e unicamente per fare la spesa o per prendere i figli a scuola, oltre a non avere mai soldi a disposizione in quanto totalmente dipendente economicamente dall’uomo, che usava il denaro come ulteriore forma di sopraffazione e di controllo sulla consorte. Per lei nessuna amicizia, tantomeno svaghi di sorta. Una vita d’inferno che la donna ha deciso di stravolgere quando in mezzo alla furia dell’uomo è finito anche il figlioletto.

Il 10 ottobre scorso , infatti, si è verificato l’episodio di violenza che, ennesimo della serie, ha spinto la donna a chiedere aiuto alle forze dell’ordine e a denunciare l’orrore quotidiano: il marito si è avventato brutalmente su di lei e sul figlioletto di soli 3 anni, come detto, ferendoli entrambi e costringendoli a sottoporsi alle cure dei medici. In ospedale alla donna sono state riscontrate lesioni guaribili in dieci giorni e al piccolo in una settimana. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione di una vita di abusi e privazioni imposte dal marito e dal suo fanatismo religioso.