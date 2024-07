Pedaggio sulla Fi-pi-li: «si persevera nell’errore»

Arezzo, 16 luglio 2024 – "Per quanto ci riguarda la nostra posizione è sempre la stessa da circa tre anni. Siamo fermamente contrari al pedaggio in Fi-Pi-Li per i mezzi pesanti. Penalizzante ed inefficace", sostiene Antonio Peruzzi Presidente Fita Arezzo, appoggiando la posizione di CNA Fita Toscana " I trasportatori percorrono la Firenze - Pisa -Livorno perché è l'unica arteria che permette di raggiungere i poli produttivi di Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Il presidente Giani – sottolinea Peruzzi - dovrebbe conoscere la geografia economica della sua regione e avere ben chiaro che queste aree non possono essere raggiunte con la Firenze-Mare. Vogliamo ricordare che i pedaggi vanno pagati solo su opere già realizzate e terminate, per usufruire di quei servizi necessari che attualmente sulla Fi-Pi-Li non esistono se non molto limitatamente, come stazioni di servizio, piazzole di sosta, terza corsia e corsie di emergenza, tra l’altro servizi di cui i trasportatori avrebbero necessità. La Regione sostiene che la nostra opposizione alla nascita della Società di Gestione Toscana Strade non sia un bene per la Toscana - prosegue Peruzzi -. ma non è così, perché, prima di tutto, noi svolgiamo un servizio essenziale per la Toscana e non solo. Quello che non accettiamo è di essere presi di mira per pagare in anticipo delle opere il cui esito non è certo né in termini di fattibilità né di temporalità. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in 3 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Infatti – conclude il Presidente di Fita CNA Arezzo - i 14/15 milioni di euro che si prevede di raccogliere ogni anno, non sarebbero minimamente sufficienti per coprire gli interventi, visto che si parla della necessità di almeno 500 milioni di euro totali. Noi saremmo ben felici di avere un'infrastruttura moderna e sicura ed in quel caso pagheremmo assieme a tutti gli altri utenti un pedaggio"