Paura a San Polo, bambina di tre anni cade da una sedia e batte violentemente la testa a terra

San Polo (Firenze), 11 settembre 2023 – Attimi di paura ieri a San Polo dove una bambina di tre anni è caduta dalla sedia ed ha sbattuto violentemente la testa a terra. Erano le 14,50 quando i nonni, la piccola era in casa loro, si hanno visto la nipotina cadere. Comprensibilmente spaventati, la prima telefonata che hanno fatto è stata al 118, la seconda ai genitori che si sono precipitati. Il primo dei soccorsi ad arrivare è stato l’elisoccorso Pegaso, poi sono arrivati anche il babbo, la mamma e un’ambulanza. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Greve in Chianti per aprire il campo sportivo, che per altro si trova a poca distanza dall’abitazione dei nonni, dove è stato fatto atterrare l’elisoccorso.

Dopo i primi attimi di sconcerto, la bimba ha iniziato a muovere le mani e ha manifestato una serie di urti di vomito. Questo ha indotto ad un rapido ricovero al pronto soccorso del Meyer dove è arrivata in codice 3 (rosso) e dove i medici dell’ospedale pediatrico hanno tenuto la piccola in osservazione per precauzione. Fortunatamente sembra che la bambina non sia in pericolo di vita. La speranza adesso è che si trasformi tutto in un terribile spavento per nonni e genitori e in un brutto ricordo per la piccolina. La famiglia è molto conosciuta nel paese nel Comune di Greve in Chianti e la notizia ha fatto stare con il cuore gola molti abitanti di San Polo dove l’andirivieni di sirene e elicottero non è passato inosservato. In serata, poi, quando ha iniziato a circolare le notizia che la bambina non era in pericolo di vita, la tensione ha iniziato a scemare.