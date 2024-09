Panetti di hashish con il logo della McLaren, arrestato spacciatore a Montevarchi

Arezzo, 12 settembre 2024 – Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel comune di Montevarchi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 20enne del posto, con precedenti di polizia, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un normale servizio di pattuglia, hanno sorpreso il ragazzo mentre vendeva due dosi di cocaina ad un acquirente, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei militari il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità 7 panetti di hashish, del peso complessivo di circa 740 gr., nonché la somma di 100€ in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio e un bilancino di precisione. Sulla confezione dei panetti era impressa una raffigurazione della McLaren P1 Volcano Orange, metodo utilizzato per rendere la sostanza identificabile e definirne la “qualità”.

Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Arezzo, come disposto dall’A.G. Aretina che coordina le indagini.

Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.