Ospedale del Valdarno, donati otoscopi e cucchiai di Volkmann alla Pediatria

Arezzo, 13 agosto 2024 – Due otoscopi e due cucchiai di Volkmann (detti anche cucchiai chirurgici) sono stati donati al reparto di Pediatria dell’ospedale del Valdarno dalla famiglia Mulinacci. Gli otoscopi sono strumenti che servono per valutare il condotto uditivo esterno e la membrana timpanica, utilizzati quotidianamente nella visita di un paziente pediatrico. I cucchiai chirurgici, invece, sono utilizzati per la rimozione dei “molluschi contagiosi”, un’infezione virale cutanea piuttosto frequente che si caratterizza per la presenza di vescicole.

“Ringrazio, a nome di tutto il reparto, la generosità della famiglia che ha deciso di farci dono di questi strumenti - spiega la dottoressa Sara Casalini, direttrice UOC Pediatria e Neonatologia all’ospedale La Gruccia - Le donazioni sono importanti per il nostro Ospedale e rappresentano non soltanto un supporto al personale sanitario nella tutela della salute individuale e collettiva, ma anche un segno evidente che il lavoro di tutto il team è apprezzato e valorizzato. Arricchire la dotazione della nostra strumentazione è fondamentale per garantire una risposta efficace”.