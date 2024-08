Oncologia, donata una poltrona per i prelievi

Arezzo, 6 agosto 2024 – Una poltrona per i prelievi per il Reparto di Oncologia del San Donato. È quella donata stamani dall’associazione aretina PB73 Odv del valore di 2500 euro. Una poltrona che a breve sarà seguita da una seconda per la quale l’associazione presieduta da Maurizio Barsotti ha già raccolto i fondi necessari all’acquisto.

Ad accogliere il presidente dell’associazione e Patrizia Battistini, una dei 280 soci, il dr. Carlo Milandri Direttore UOC Oncologia Medica San Donato e la coordinatrice infermieristica Paola Belardi.

«La poltrona da oggi verrà impiegata in reparto e andrà a sostituire una di quelle in dotazione» come chiarisce la coordinatrice infermieristica Paola Belardi.

«Siamo felicissimi di questa donazione ringraziamo l’associazione e i cittadini che hanno voluto contribuire all’acquisto di questa poltrona, per noi utilissima – dice il dr. Carlo Milandri -. Una donazione che per noi è il riconoscimento che i soci di questa associazione hanno verso il lavoro che ogni giorno svolgiamo nel Reparto. Una donazione che va ad aggiungersi alle altre ricevute in questi anni e che dimostrano l’affetto e la riconoscenza degli aretini verso le nostre strutture ospedaliere. A tutti loro va il mio ringraziamento e quello dei miei collaboratori senza la cui collaborazione il supporto verso i pazienti non sarebbe possibile».

Nell’acronimo dell’associazione PB73, le due lettere stanno per “Pio Borghi”, la scuola elementare che ha aperto i battenti nel 1973 ad Arezzo. L’associazione è nata nel settembre 2023 e in poco tempo è riuscita a raggiungere i 280 soci.

«L’idea l’avevo da tempo e l’ho lanciata in occasione di un pranzo organizzato per i 50 anni dall’apertura della scuola, al quale hanno partecipato gli studenti che per primi sono entrati alla Pio Borghi fra cui io e Patrizia – spiega Maurizio Barsotti, presidente PB73 –. Il numero dei soci in questo anno è incrementato accogliendo anche chi non ha frequentato la Pio Borghi. Il nostro obiettivo adesso è quello di donare una seconda poltrona per la quale abbiamo già i fondi a disposizione».

«La nostra associazione oltre a raccogliere fondi attraverso il tam tam fra i soci, organizza anche cena e mercatini proprio a questo scopo – spiega Patrizia Battistini -. PB73 è una associaizone nata con lo scopo di fornire supporto sociosanitario alle persone meno fortunate attraverso l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette delle utenze di luce gas e acqua».