Arezzo, 24 gennaio 2025 – Oltre 1000 visitatori per la mostra Arte in corso Italia alla Pieve di San Giovanni Battista

Grande successo per l’esposizione che raccoglieva una selezione delle opere originali esposte nella via principale del centro storico. Raccolte 560 fra firme e splendide dediche. Visitatori provenienti anche da fuori regione per ammirare i pannelli del corso

“E’ un piacere passeggiare nel corso. Avete mandato via la tristezza”, “Grazie per aver portato la bellezza a San Giovanni”, “Straordinaria atmosfera, la bellezza ci salverà”, “Una mostra interessante ed eclettica”, “Un bellissimo viaggio nell’intimità colorata”, “Sempre più città con iniziative che spaziano tra sogno ed emozioni”. Sono solo alcune delle dediche lasciate nel grande libro all’ingresso della Pieve di San Giovanni Battista che, da mercoledì 18 dicembre a domenica 12 gennaio, ha accolto una selezione delle opere originali esposte in corso Italia.

Fortemente voluta dal Comune di San Giovanni Valdarno, “Arte in corso Italia” è stata una mostra collettiva, diffusa e democratica dedicata alla relazione tra contesto urbano e linguaggio artistico. Nata da un’idea di Stefano Chiassai, a cura di Paola Maddaluno, con il coordinamento di Annalisa Di Filippo, e la collaborazione della Proloco, ha rappresentato la novità del Natale 2024 a San Giovanni Valdarno. Il progetto, che ha avuto l’obiettivo di ridare nuova vitalità e nuova energia ad attività commerciali in attesa di essere ri-abitate, è stato inaugurato sabato 7 dicembre 2024. L'iniziativa ha trasformato le vetrine dei negozi chiusi in vere e proprie cornici d’arte. Le grandi finestre, ormai vuote da tempo, si sono riempite di vita grazie all’esposizione di riproduzioni di opere di artisti contemporanei, creando una passeggiata visiva che riesce a incantare e sorprendere. Un’opportunità per rivitalizzare il centro storico a beneficio anche dei negozi e delle attività commerciali della zona e un’occasione per ridare Iuce agli spazi dimenticati, rendendo l’arte accessibile a tutti in un contesto del tutto inaspettato. Corso Italia è diventato così una galleria a cielo aperto, arricchita dalle opere di dieci artisti selezionati: Stefano Chiassai, Edoardo Casini, Sergio Traquandi, Vincenzo Nasuto, Cinzia Alpini, Benito Macerata, Rita Nocentini, Massimo Barlettani, Pier Angelo Orecchioni e Martin Lucchini. Ognuno porta la propria visione e sensibilità con gigantografie stampate (riproduzioni delle loro opere) allestite lungo la via principale. L’intento è stato quello di rendere preziose le facciate dei palazzi, per trasformare Corso Italia in un suggestivo boulevard dall’identità fortemente pittorica.

Il 18 dicembre era stata poi aperta una mostra alla Pieve di San Giovanni Battista dove era possibile ammirare alcune delle opere originali che erano riprodotte nei pannelli del centro storico. Oltre mille visitatori, più di 560 firme e dediche e tante manifestazioni di apprezzamento e di stima per l’iniziativa.

“Siamo davvero molto felici – ha commentato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – dell’esito e dei risultati che la mostra ‘Arte in corso Italia’ ha ottenuto durante il periodo natalizio. Tanti visitatori ma, soprattutto, grande entusiasmo e partecipazione intorno a questo primo esperimento sollecitato e spinto da Stefano Chiassai che ci ha visto intervenire in maniera nuova e creativa in corso Italia e nella mostra allestita alla pieve di San Giovanni Battista. Ringrazio chi ha reso possibile questa esposizione dal creatore e ideatore Stefano Chiassai, dalla curatrice Paola Maddaluno e tutti gli artisti che hanno accolto l’invito. Aspettiamo con trepidazione il prossimo progetto in primavera che, come quello appena concluso, valorizzerà e metterà al centro del Valdarno la nostra bellissima cittadina”. Un dialogo emozionale tra spazio architettonico e opera d’arte curato da Paola Maddaluno, da un’idea del poliedrico artista sangiovannese Stefano Chiassai. “Per l’intero periodo natalizio – ha dichiarato Stefano Chiassai – si è respirata a San Giovanni Valdarno un'aria di grande festa ed entusiasmo grazie al lavoro intelligente di tante persone che si sono impegnate per riportare interesse ed energie positive nel nostro centro storico. Un progetto privo di interessi personali, solo quello di creare un po' felicità, gioia, gentilezza, amore in un centro che tutti vogliamo più vivo e più bello. Tante persone sono venute apposta da ogni parte delle regione ma anche da Milano, Napoli, Lisbona, Peruogia. E’stata un’esperienza bellissima e davvero molto gradita”.