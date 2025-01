Mugello, nelle scuole di Vicchio arriva il quaderno di educazione civica per alunni I Care

Vicchio (Firenze), 4 ottobre 2021 - C’è un quaderno in più, speciale, nello zaino dei 179 bambini delle classi terze, quarte e quinte elementari vicchiesi. Si tratta di un quaderno ‘civico’: per diventare, essere un cittadino consapevole e responsabile.

È avvenuta stamani la consegna alla dirigente scolastica Daniela Conte da parte del sindaco Filippo Carlà Campa e del presidente del Consiglio comunale Rebecca Bonanni. L’Amministrazione comunale di Vicchio ha aderito alla campagna “Cittadini si diventa” promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ed ha acquistato il “Quaderno di educazione civica”. Un quaderno di 64 pagine a colori, con testi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco, 18 lezioni di educazione civica sulla Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Agenda 2030, la cittadinanza digitale, la cittadinanza mondiale, la violenza e i linguaggi d’odio, la comunicazione non ostile, la pace e l’ambiente, oltre a un breve intervento del sindaco dietro la copertina, spazi appunti per riflessioni personali e di classe.

“Cittadini si diventa imparando a conoscere i nostri diritti, i nostri doveri e le nostre responsabilità – sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -, con la consapevolezza che non siamo individui isolati ma facciamo parte di una comunità. Questo è alla base di 'I care': mi riguarda, me ne faccio carico. E nel quaderno ci sono vari modi per metterlo in pratica”. ‘ I Care” è il messaggio che Don Lorenzo Milani, dalla sua scuola di Barbiana, ha lasciato in eredità a tutti gli alunni del mondo. Come diceva lo stesso Don Milani, ‘I care’ è il motto della migliore gioventù americana, significa “Mi sta a cuore”, mi interessa, me ne faccio carico, me ne prendo cura. Un messaggio figlio del bisogno di costruire una scuola in grado di “avere a cuore” tutti gli alunni portandoli verso il successo formativo e la crescita umana e civile sulla base di una didattica che parte dalla realtà. Un messaggio che parla di inclusione, di competenze, di buoni e sani principi, indispensabili nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Per questo l’iniziativa nelle scuole di Vicchio risulta essere di grande importanza e grande valore. “Se fin da piccoli si formano cittadini responsabili, attivi – ha detto il primo cittadino del Comune di Vicchio, Filippo Carlà Campa -, la società sarà migliore. Allora bambini - esorta il sindaco -, siate 'Cittadini I care'!”.

Maurizio Costanzo