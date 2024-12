Monnalisa, accordo di licenza per la linea kidswear di 8 anni con Ermanno Scervino

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Monnalisa, gruppo industriale di childrenswear di alta gamma e quotata all’ Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo di licenza per la linea kidswear della durata di 8 anni con Ermanno Scervino, iconico brand italiano, fondato da Ermanno e Toni Scervino. L’accordo ha l’obiettivo di lanciare e far crescere un’offerta abbigliamento per bambini e neonati, target 0-14 anni, del brand fondato nel 2000 a Firenze, attraverso la struttura e l’expertise industriale, stilistico

e commerciale di Monnalisa che, con i suoi 56 anni di storia ed esperienza nel segmento bambino, è distribuita in più di 50 Paesi, con oltre 400 punti vendita multibrand specializzati e con monobrand diretti in location del lusso internazionale.

Monnalisa potrà, con questa partnership, allargare ulteriormente il proprio target di clientela in linea con la nuova visione del nuovo Amministratore Delegato Matteo Tugliani, il nuovo posizionamento e la nuova strategia di mercato del Gruppo.

La prima collezione frutto della nuova collaborazione di licenza sarà quella dedicata alla SPRINGSUMMER 2026 e i relativi effetti economici saranno, dunque, riflessi a partire dall’esercizio 2026.

Toni Scervino, CEO del brand Ermanno Scervino, afferma: “Il nostro brand ha creduto da sempre nell’eccellenza e unicità del made in Italy, che è dato dalla fusione della tradizione artigianale e dell’innovazione più avanzata. Siamo per questo lieti di collaborare con Monnalisa per rafforzare la nostra presenza nel segmento kidswear, offrendo ai clienti prodotti di qualità ed esclusività.

Questa partnership conferma il nostro impegno a preservare, promuovere ed esportare nel mondo il valore del made in Italy.”

Matteo Tugliani, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta con grande entusiasmo “Siamo molto soddisfatti; crediamo fermamente che Monnalisa, eccellenza italiana nel settore, con un DNA fatto di stile, creatività e unicità dei prodotti, possa dare un importante contributo allo sviluppo del segmento

kidswear di un brand iconico del made in Italy come Ermanno Scervino, grazie alle nostre specifiche competenze - creative, produttive e commerciali – nel settore bambino. Condividiamo con il brand Ermanno Scervino valori comuni quali la tradizione, la storicità, l’alta qualità dei materiali e l’alta qualità della manifattura italiana, la continua ricerca di soluzioni stilistiche innovative e ricercate.

La nostra collaborazione nasce proprio dall’intento condiviso di unire e rafforzare tali reciproci valori, così da garantire un’offerta completa e pensata ad hoc per i nostri clienti, in collaborazione con un’azienda qualificata e prestigiosa del made in Italy, creando opere uniche da indossare. Ermanno Scervino e Monnalisa rappresentano un grande esempio di spirito italiano con notorietà e

presenza globale.

Questo accordo rappresenta un altro passo importante lungo la nuova strategia industriale di Monnalisa, come gruppo e piattaforma di produzione, creatività e distribuzione mondiale attraverso il proprio business model e le tre revenues streams che l’azienda presidia direttamente da anni, che, insieme al nuovo management, ho tracciato in questi ultimi sette mesi di lavoro dal mio insediamento e

che siamo certi rappresenterà un fondamento del nostro nuovo corso di crescita.

In questi mesi abbiamo lavorato, congiuntamente, ad un piano di contenimento dei costi operativi e ad un piano di rilancio del business in linea con la nuova strategia di Gruppo, ricercando nuovi accordi di licenza con brand del lusso finalizzati non solo all’aumento dei volumi ma anche alla profittabilità, creando nuovi flussi di ricavi e un aumento della redditività aziendale. È in tale contesto che si inquadra

l’accordo appena sottoscritto con Ermanno Scervino”.

La collezione Scervino Juniors sarà distribuita in selezionati negozi monomarca, multimarca internazionali e nelle piattaforme e-commerce.

L’ufficio stile di Monnalisa, con la direzione creativa di Diletta Iacomoni, interpreterà le guide lines della licenziante con creatività, qualità, attenzione ai dettagli e cura nel realizzarli, per rappresentare l’eleganza e l’unicità propri del marchio Ermanno Scervino.