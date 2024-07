Mengo, 45mila presenze collettive al Prato

Arezzo, 16 luglio 2024 – Si è appena conclusa la ventesima edizione di MEN/GO MUSIC FEST che ha festeggiato il suo ventesimo compleanno in grande stile: dal 9 al 13 luglio - sempre a ingresso gratuito - la splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ha ospitato quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa del Festival quest’anno ha visto alternarsi sul palco più di trenta artisti. Anche questa edizione conferma il grande successo del Festival, con oltre 45.000 presenze.

Partenza esplosiva martedì 9 luglio con OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, SUD SOUND SYSTEM. Mercoledì 10 luglio è stata la volta di NOVELLA, MILLEALICE, LAMANTE, MARTA DEL GRANDI, ELE A, ROSE VILLAIN; giovedì 11 luglio sono saliti sul palco CAPALEO, FRAMBO X SCICCHI, VISCONTI, IL MAGO DEL GELATO, THRU COLLECTED, MACE; venerdì 12 luglio è toccato a BARKEE BAY, SANTAMAREA, BIRTHH, STUDIO MURENA, SIMON SAYS B2B ESTREMO (dj set), MURA MASA (dj set), JOHN TALABOT (dj set) e la serata conclusiva di sabato 13 luglio hanno chiuso in bellezza RONDINE, GAIA MORELLI, BLUEM, SARAFINE, DARGEN D’AMICO, OKGIORGIO DJSET, COSMO, KLANG CLUB (djset aftershow). Un evento speciale ha chiuso la settimana: domenica 14 luglio all’alba PAOLO BENVEGNÙ si è esibito in Fortezza Medicea per una performance magica.

Una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MEN/GO MUSIC FEST 2024, che ha accolto alcuni dei tour più attesi dell’estate e ha offerto uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Ma come tutti gli anni la musica non è stata la sola protagonista al MEN/GO: anche per questa edizione sono tornati gli appuntamenti con MEN/GO CINEMA con proiezioni esclusive e MEN/GO CULT che ha portato da Sugar in Corso Italia una serie di incontri con alcuni degli artisti che si sono esibiti a Parco il Prato moderati dai giornalisti Gianmarco Aimi e Pierfrancesco Pacoda.

Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione di Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

Paco Mengozzi, direttore artistico di MEN/GO MUSIC FEST commenta così il successo di questa ventesima edizione:

“Più di 45000 presenze complessive tra concerti al Prato, Men/Go Cult, Men/Go Cinema e l’evento finale in Fortezza con Paolo Benvegnù quelle raccolte quest’anno per Men/go Music Fest. In particolare, le giornate di mercoledì e sabato sono state quelle con più affluenza sin dall’apertura alle 18.00; la diversità della proposta ha accolto al Prato un pubblico variegato e sempre numeroso. La chiusura con Benvegnù in Fortezza all’alba è stata super partecipata: tutto questo dimostra la bontà dell’offerta di Men/Go Music Fest. È quindi grandissima la soddisfazione e il ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato a questa edizione del festival e a tutte le istituzioni e gli sponsor che ci hanno sostenuto. Il festival ha dimostrato ancora una volta che c’è del potenziale nella città e nel territorio per crescere ancora e bisogna continuare a costruire reti e connessioni per crescere e sfruttare questo enorme interesse verso Arezzo e verso il festival. Siamo già a lavoro per la prossima edizione e in ottica di crescita futura: vogliamo intensificare i dialoghi con le istituzioni e il territorio per aprire un nuovo ciclo, dopo quello appena concluso con questo ventennale”.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, UNOAERRE, ATAM, KOZEL, CMG GERVASI.