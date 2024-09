Arezzo, 24 settembre 2024 – Marconi, Nisini (Lega): ‘Il mondo in tasca’ tributo significativo a inventore radiotrasmissioni

“La presentazione del libro ‘Il mondo in tasca’, frutto del lavoro del fondatore del Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo Fausto Casi, è una occasione importante per celebrare il genio di Guglielmo Marconi, padre delle telecomunicazioni che, con le sue scoperte e invenzioni, ha radicalmente trasformato il modo di comunicare dell’intero pianeta. Nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marconi, questo volume ripercorre i momenti chiave dello sviluppo e dell’impatto che radio prima e televisione poi hanno avuto anche sul piano sociale. Un lavoro fondamentale, quello di Casi che, insieme al pregevole impegno per tutelare e raccontare questi straordinari mezzi di comunicazione presso il MuMec di Arezzo svolto dalla figlia Valentina, direttrice del Museo, contribuisce a tramandare la memoria di un traguardo tecnologico rivoluzionario, vanto per l’Italia intera”.

Lo dichiara la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini a margine della presentazione del volume ‘Il Mondo in Tasca’.

