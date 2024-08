Arezzo, 12 agosto 2024 – Marcello Orlandesi è il nuovo presidente dell'ente Serristori

Insieme a Orlandesi sono stati nominati: Gianni Turchi come Vice presidente, Francesca Marchesini, Andrea Fabbroni e Sara Rapini come consiglieri.

“Ringrazio il Sindaco Agnelli per la nomina ed i Consiglieri per la fiducia accordatami eleggendomi Presidente del Serristori, Ente molto importante per la comunità Castiglionese. Ho accettato l’incarico con entusiasmo e molta voglia di fare, pienamente consapevole dell'impegno che attende me e tutto il Direttivo. Negli ultimi 10 anni tanta strada è stata percorsa e non pochi sono stati gli sforzi fatti con l'obiettivo di risanare l'Ente, così noi intendiamo continuare questo cammino mettendo in atto ogni possibile azione per onorare al meglio i nobili scopi istituzionali ai quali il Serristori si ispira. Garantiremo, quindi, il supporto ai progetti volti a limitare il degrado e l'emarginazione sociale e promuoveremo ogni iniziativa assistenziale, educativa e culturale che possa essere di concreto giovamento alla nostra comunità. Particolare attenzione sarà rivolta fin da subito ai lavori di adeguamento della casa di riposo, affinchè siano rispettate le tempistiche individuate dal PNRR. Sono al vaglio inoltre progettualità per la valorizzazione del patrimonio agricolo dell'Ente, risorsa pregiata su cui intendiamo investire, soprattutto in questo momento storico che identifica nell'agricoltura un ruolo cardine per il mantenimento della biodiversità territoriale e la mitigazione dei cambiamenti climatici”.

A tutto il CdA un buon lavoro da parte dell’amministrazione comunale.