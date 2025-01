Arezzo, 31 gennaio 2025 – Manutenzione straordinaria sulla Crocina, a breve i lavori. Ducci ed Ermini: “Ci saranno disagi, ma non abbiamo alternative. Abbiamo chiesto di concludere i lavori al più presto”.

Nella mattinata di ieri i sindaci di Talla e Castiglion Fibocchi, Eleonora Ducci e Marco Ermini, hanno avuto un incontro con l’ingegner Bracciali della Provincia di Arezzo al fine di approfondire la questione relativa ai prossimi lavori di manutenzione su tre ponticelli sulla viabilità della Crocina, SP59, all’altezza dell’abitato di Gello, nell’ambito della messa in sicurezza di ponti e cavalcavia che la provincia sta realizzando su tutto il territorio di propria competenza.

I sindaci erano stati allertati dalla popolazione residente nella zona e dalle attività presenti lungo la suddetta viabilità e hanno tempestivamente richiesto un incontro agli uffici della provincia, incontro a cui hanno preso parte anche gli uffici tecnici dei comuni e la polizia municipale di Castiglion Fibocchi, comune sul cui territorio si trovano i ponti oggetto delle lavorazioni.

I lavori saranno divisi in due parti, la prima che interesserà il primo ponte più a monte e la seconda che riguarderà invece gli altri due più a valle, ed in entrambi i casi si avrà una prima fase di lavori con una viabilità a senso unico alternato e un’altra con la chiusura totale del traffico sulla strada provinciale, in quanto le lavorazioni non sono realizzabili consentendo il transito del traffico.

“Abbiamo fatto presente che la chiusura totale della strada è impattante sotto tanti punti di vista, sia dei residenti che delle attività economiche, ma le lavorazioni non possono essere eseguite diversamente e abbiamo quindi chiesto che la chiusura sia limitata ad un breve lasso di tempo e gestita nel migliore dei modi, con l’individuazione di viabilità alternative - hanno spiegato i sindaci - abbiamo inoltre segnalato come l’informativa sia stata carente nei confronti delle nostre amministrazioni, tuttavia ci siamo messi a disposizione con uffici tecnici e Polizia Municipale per collaborare fattivamente con la Provincia per tutto quello che sarà necessario a rendere più tollerabile possibile il disagio che si andrà inevitabilmente a creare. I lavori inizieranno probabilmente nelle prossime settimane, con il senso unico alternato, e l’ auspicio è che possano terminare prima dell’inizio della stagione estiva. Avremo così modo di organizzare al meglio, per quanto possibile, la gestione del traffico alternativo” concludono i sindaci.