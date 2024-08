Arezzo, 1 agosto 2024 – Manutenzione del verde e pulizia straordinaria dei parcheggi, ecco le date degli interventi del mese di agosto

A partire dalla prossima settimana e per tutto il mese di agosto, saranno effettuati, in alcuni parcheggi di San Giovanni Valdarno, interventi di cura del verde pubblico e spazzamenti straordinari. La cooperativa Agrimen si occuperà dello sfalcio dell’erba dove presente mentre gli operatori di SeiToscana provvederanno alla pulizia. Le aree resteranno quindi chiuse e non sarà possibile lasciare le auto in sosta a partire dalle 6 della mattina del giorno in calendario.

Si inizia giovedì 8 agosto con l’area di fronte al palazzetto dello sport di via Genova. Dalle ore 6 e fino alla conclusione delle operazioni di manutenzione vigerà il divieto di sosta sia all'interno del parcheggio sia all'entrata.

Il giorno successivo, venerdì 9 agosto toccherà al parcheggio di via Rosseti in località Fornaci. Le macchine non potranno sostare dalle 6 di mattina e lo spazzamento comincerà a partire dalle 14.

Stessa modalità per le operazioni che si effettueranno lunedì 12 agosto nel parcheggio del sottopasso della Basilica.

Nella stessa giornata sarà effettuato anche lo spazzamento di via 2 giugno: dalle 6 sarà interdetto l’accesso ai veicoli.

Martedì 13 agosto la pulizia straordinaria riguarderà il parcheggio di via Mannozzi, il parcheggio nel retro della stazione ferroviaria e quello di via Vetri vecchi. Anche in questo caso le auto non potranno accedere o sostare nelle aree interessate.

Si prosegue poi mercoledì 14 agosto con piazza don Marino Papi e il parcheggio lungo la strada provinciale 14 in località Porcellino.

Infine le operazioni di spazzamento e manutenzione straordinaria si concluderanno giovedì 22 agosto con il parcheggio di via Bolzano.