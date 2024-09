Arezzo, 27 settembre 2024 – Lavori stradali da lunedì 30 settembre. Fino a venerdì 4 ottobre in orario 8,30 – 19 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Rigutino Sud dal civico 217 al civico 225 e 24 ore su 24 a San Fabiano dal civico 35/1 al civico 36.

Fino a sabato 5 ottobre sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata in via Pietro Nenni di fronte all’ingresso principale dell’ospedale dalle 8 alle 19.

Fino a martedì 8 ottobre chiudono 24 ore su 24 il tratto di strada che dal Bagnoro porta al vocabolo “Il Cipresso” e il tratto che va dal civico 57/D del Bagnoro al civico 36 della località Montoncello.

Fino a domenica 20 ottobre in orario 8,30 – 17,30 i marciapiedi di viale Michelangelo tra i civici 70 e 142 e di viale Mecenate tra i civici 1 e 5 sono interdetti all’utilizzo pedonale mentre gli adiacenti tratti di strada sono interessati dal restringimento della carreggiata e dal divieto di sosta con rimozione.

Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre in orario 7 – 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione in via XXV Aprile nell’area adibita a parcheggio e adiacente al parco Pertini contrassegnata dai civici 7, 11, 13, 15-17, in due stalli di via Pietro Aretino delimitati da apposita segnaletica provvisoria, in ambo i lati di via Assab e del tratto di via Margaritone compreso tra piazza Sant’Agostino e via Crispi, in via Guglielmo Marconi tra i civici 2 e 4/B.

In occasione del raduno automobilistico “Tuscany exclusive”, domenica 29 settembre dalle 7 alle 11 scatta il divieto di transito in via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra via Giuseppe Saragat e via Carlo Donat Cattin.