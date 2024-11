Arezzo, 22 novembre 2024 – Innovazione nelle Cure Palliative: il progetto dell’Asl Toscana Sud Est al XXXI Congresso Nazionale SICP

Il riconoscimento a un approccio innovativo multidisciplinare che migliora il benessere degli assistiti

Il progetto innovativo, promosso dall’Azienda USL Toscana Sud Est, sulle Cure Palliative Precoci e Simultanee (CPP/SC) nella gestione della malattia oncologica avanzata, è stato selezionato per una presentazione orale al prestigioso XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), in programma a Riccione dal 21 al 23 novembre 2024.

Il progetto rappresenta un passo avanti significativo nell’assistenza ai pazienti oncologici avanzati. Tra i punti di forza spiccano:

- L’introduzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), integrato con cure palliative precoci per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

- L’utilizzo di nuovi indicatori di monitoraggio, che permettono una valutazione più accurata dell’efficacia degli interventi.

- L’adozione della telemedicina, per garantire un’assistenza continua e personalizzata e un maggiore coinvolgimento dei MMG nell ambito di una implementazione del rapporto ospedale territorio

Questo approccio multidisciplinare non solo migliora il benessere degli assistiti e delle loro famiglie, ma consente anche di ottimizzare le risorse sanitarie, rispondendo in modo efficace alle sfide della medicina moderna. La selezione del progetto per il Congresso Nazionale della SICP testimonia il suo valore scientifico e la sua potenziale replicabilità come modello di eccellenza in altre realtà regionali e nazionali.

“Questo riconoscimento - spiegano la direttrice sanitaria della Asl Tse, Assunta De Luca, e la direttrice del dipartimento territoriale, Anna Beltrano - premia l’impegno del nostro team nell’innovare i percorsi di cura e rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per il benessere dei pazienti e l’efficienza del sistema sanitario.”