ARezzo, 16 novembre 2024 – I volontari del Rotary Club Arezzo in campo per il Banco Alimentare

Vai a fare la spesa del sabato? Oggi non potrai non vederli al servizio dei bisognosi: si alternano infatti per tutto il giorno i volontari del Rotary Club Arezzo nella giornata dedicata alla Colletta per il Banco Alimentare.

Sono all’Esselunga per sostenere questa iniziativa benefica di grande efficacia, che vede, come ogni anno, coinvolti il Rotary club Arezzo, il Rotaract, e da quest’anno anche i ragazzi giovanissimi dell’Interact della nostra città.

“La nostra presenza qui al supermercato è segno del nostro impegno per le persone bisognose della città”, spiega il presidente del Rotary Club Arezzo, Giovanni Linoli dall’androne dell’Esselunga. E’ lì infatti che i numerosi soci volontari del Club Service aretino sono al lavoro, alternandosi poi per l'intera giornata. nella promozione dell’iniziativa del Banco Alimentare, nel ritiro e impacchettamento delle numerose confezioni di generi alimentari raccolti.

“Oggi in tantissimi - spiega Linoli - diamo il nostro contributo di servizio e solidarietà in pieno spirito rotariano, alternandoci numerosi a servizio del Banco Alimentare, operando quindi, come sempre nel segno della solidarietà in maniera attiva e presente”.