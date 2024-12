Arezzo, 6 dicembre 2024 – Giornata regionale della partecipazione in sanità, premiata la Guida ai servizi sanitari del Casentino

Primo classificato il progetto del comitato di partecipazione della Zona distretto del Casentino

Orientare la comunità ai servizi sanitari per favorirne la conoscenza, la partecipazione e l’accesso. Con questi obiettivi il comitato di partecipazione della Zona distretto del Casentino si è aggiudicato il 1° premio “Buone pratiche per una partecipazione attiva Regione Toscana 2024” con il progetto “Casentino salute, Guida ai servizi”.

La premiazione è avvenuta questa mattina, durante la Giornata regionale della partecipazione in sanità che si è svolta all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze in occasione della Giornata mondiale del volontariato. Nel corso della giornata sono stati presentati e premiati esperienze e progetti innovativi che favoriscono un'ampia partecipazione della cittadinanza sui temi della salute realizzate dai comitati di partecipazione nel territorio toscano.

Pratica ed efficace, la Guida è stata realizzata in forte sinergia con la direzione della Zona Distretto del Casentino dell’Asl Toscana sud est e raccoglie la rete di servizi che, in piena integrazione con l'Ospedale di Bibbiena, vengono erogati sul territorio. Dalla medicina di base ai contributi per le persone fragili, dalle prenotazioni agli screening, dentro Casentino Salute ci sono tutti i riferimenti utili per accedere alle cure e ai servizi.

La guida ai servizi, presentata ufficialmente alla cittadinanza nel mese di settembre, è stata già stampata in 10mila copie per favorire ampia diffusione anche a quella fascia di popolazione che non ha accesso immediato al web o al digitale e che rischia di rimanere esclusa dall’accesso alle informazioni.

«Casentino Salute non è solo una brochure, ma uno strumento di partecipazione per tutta la comunità – evidenzia la coordinatrice del Comitato di partecipazione, Sandra Panoni – ed è frutto di un percorso condiviso con il territorio per far sì che la cittadinanza sia a conoscenza della rete dei servizi sanitari che esistono in Casentino. La conoscenza favorisce consapevolezza e adesione per la salvaguardia della nostra salute».

«Questa premiazione rappresenta un riconoscimento importante al raggiungimento dell’obiettivo che ci siano prefissati, ossia la partecipazione consapevole della nostra comunità ai servizi sanitari dalla programmazione al monitoraggio – spiega la direttrice della Zona Distretto del Casentino, Marzia Sandroni – La Guida, realizzata con il comitato di partecipazione e quindi con il mondo dell’associazionismo, intende migliorare l’accoglienza, l’informazione e l’accesso alle informazioni per tutto il tessuto sociale di un territorio così vasto».

«Questo premio sancisce l’importanza e la sinergia dei comitati di partecipazione e del mondo delle associazioni a fianco della nostra Azienda e delle comunità – sottolinea la direttrice generale f.f. dell’Asl Toscana sud est, Antonella Valeri – progetti ed esperienze che mettano al centro il cittadino, come la Guida ai servizi sanitari del Casentino, rappresentano un valore aggiunto per i territori perché valorizzano il concetto di promozione della salute».