Fuochi, fino al 15 settembre prosegue il divieto

Arezzo, 29 agosto 2024 – Prolungamento del periodo di divieto di abbruciamento dei residui vegetali e accensione fuochi fino al 15 settembre

Il Comune di Sansepolcro comunica che, in considerazione delle attuali condizioni climatiche e del rischio elevato di incendi boschivi, il periodo di divieto di abbruciamento dei residui vegetali e di accensione fuochi fuori dalle aree attrezzate, già in vigore dal 1° luglio 2024, sarà esteso fino al 15 settembre 2024.

La decisione si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e protezione del territorio, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di incendi in un periodo particolarmente delicato per la nostra area. Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto del divieto possono essere molto severe, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità del nostro ambiente naturale.

Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a rispettare scrupolosamente queste disposizioni e a segnalare eventuali situazioni di rischio agli organi competenti. In caso di avvistamento di incendi o situazioni di pericolo, è necessario contattare immediatamente il numero verde di emergenza 800 425 425 del servizio Antincendi Boschivi.