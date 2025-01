Firenze, oltre cento ragazzi senza mascherina in un locale: scatta multa e chiusura

Firenze, 9 ottobre 2021 – Entravano e uscivano dal locale liberamente, senza certificato verde e alcun tipo di controllo, neppure il controllo della temperatura all’ingresso. Oltre 100 persone erano assembrate al chiuso e senza neppure portare la mascherina. È quanto accertato la notte scorsa dalla polizia in un locale di Firenze, in via dei Servi. Per il gestore sono scattate sanzioni amministrative per 800 euro e la chiusura dell’attività per un giorno. Il controllo è partito dopo la richiesta di alcuni residenti, che avevano segnalato numerose persone che entravano e uscivano dal locale senza alcun controllo.