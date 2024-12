Elisa Alunno eletta Presidente del Comitato di Zona Aretina in seno a Confartigianato

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Durante l’assemblea del Comitato di Zona di Arezzo si sono rinnovati i vertici con un passaggio di testimone. Il ruolo di Leonardo Fabbroni, attualmente vice presidente provinciale dell’Associazione sarà ricoperto da Elisa Alunno, mentre quello di Fabrizio Piervenanzi, delegato al Consiglio Direttivo, da Stefano Rosi.

“Con questo nuovo ruolo si apre per me una pagina di impegno e responsabilità all'interno di una grande associazione qual è Confartigianato Arezzo”. Con queste parole, Elisa Alunno, neo presidente del Comitato di Zona dell’area aretina, ha inaugurato il suo mandato.

"Avverto l'onere e l'onore di rappresentare un tessuto produttivo che è il motore del nostro territorio, popolato da imprese iconiche riconosciute in tutta Italia. Stiamo vivendo un periodo complesso, in cui è fondamentale affrontare con prontezza le sfide tecnologiche e gli effetti dell’instabilità internazionale che mette in difficoltà il nostro export. Sarà necessario essere forti e uniti per fronteggiare le criticità territoriali, come la sicurezza e le difficoltà che attraversano alcuni settori chiave della nostra economia”, ha dichiarato Elisa Alunno, delineando le prime linee di indirizzo del suo mandato.

A supportare la presidente nel suo incarico sarà Stefano Rosi, delegato al Consiglio Direttivo. La riorganizzazione dei vertici territoriali ha inoltre visto la conferma di Laura Cerofolini alla guida del Comitato Subbiano Capolona, e il passaggio di testimone nei Comitati di Arezzo-Castiglion Fibocchi e Civitella, con l'elezione rispettivamente di Marco Domenichelli e Francesco Cardamone come nuovi presidenti.

"Il nostro più grande ringraziamento va a Leonardo Fabbroni e Fabrizio Piervenanzi, due capisaldi di questo Comitato negli ultimi anni. Ricevere da loro il testimone è per noi un onore. Faremo tesoro della loro preziosa eredità e con lo spirito di squadra che da sempre ci contraddistingue e continueremo a percorrere la strada tracciata in questi anni”, hanno aggiunto Elisa Alunno e Stefano Rosi, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai loro predecessori.

La serata è stata anche un’occasione di confronto e progettualità con i vertici della Fondazione Arezzo Intour, rappresentati dal presidente Simone Chierici e dal direttore Rodolfo Ademollo, che hanno illustrato agli associati l’evoluzione della Fondazione e i progetti futuri in ambito turistico. Particolare interesse ha suscitato la presentazione di nuove iniziative legate al turismo esperienziale, che hanno acceso entusiasmo e curiosità tra i presenti.

Con questo nuovo assetto, il Comitato di Zona di Arezzo guarda al futuro con rinnovata energia e determinazione, pronto a sostenere le imprese del territorio e ad affrontare insieme le sfide che verranno.

L’attività dei dirigenti di vallata sarà coordinata da Stefano Peruzzi nel ruolo di Responsabile zonale, mentre Stefano Lischi proseguirà nel lavoro di coordinamento dei servizi rivolte alle imprese della vallata.