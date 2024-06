Donati 3 tiralatte per la raccolta del latte materno ad Arezzo

Arezzo, 12 giugno 2024 – Un mese fa l’appello della Dottoressa Letizia Magi, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) dell’Ospedale S.Donato di Arezzo: “Abbiamo bisogno di nuove mamme donatrici di latte materno”. Il latte materno è un alimento unico, specie-specifico ed estremamente importante per qualsiasi neonato, in particolar modo per i bambini fragili che sono ricoverati in T.I.N. Il latte umano può essere donato dalle madri che volontariamente decidono di offrirlo e viene raccolto e conservato dalle BLUD, Banche del Latte Materno. A seguito di questo appello e grazie alla comunicazione tempestiva e coordinata di “Latte di Mamma”, associazione aretina di mamme alla pari che sostengono le nuove famiglie, sono state reclutate 6 nuove madri donatrici… E non solo! La solidarietà è presto arrivata anche da Inner Wheel, associazione aretina di volontariato al femminile, che il 19 giugno alle ore 19:00 presso l’Hotel Etrusco di Arezzo donerà 3 nuovi tiralatte a Latte di Mamma. L’associazione li darà in comodato gratuito a tutte le mamme che vorranno diventare donatrici di latte materno fornendo tutte le informazioni necessarie per utilizzare lo strumento in modo ottimale e funzionale. Un aiuto concreto e prezioso, che arriva dalle donne per le donne e va a beneficio di tutti i bambini e le bambine del nostro territorio. Vuoi diventare donatrice di latte materno? Scopri qui come farlo: https://www.instagram.com/p/C6d59VPsB1q/?igsh=MTNvcGc2ZmNianFtbQ==