Firenze, 17 gennaio 2022 - I nuovi positivi al Covid individuati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 5.626, grazie a 31.774 test (15.970 molecolari e 15.804 test rapidi). I nuovi casi sono la metà del giorno prima ma anche i tamponi eseguiti: infatti il tasso di positivi resta alto, al 17,7% (ieri era il 16%) mentre il tasso netto (calcolato cioè sulle prime diagnosi e non sui secondi e successivi tamponi) è 67.9%.

La mappa dei nuovi casi provincia per provincia

Sono 176.585 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.098 in più rispetto a ieri), 47.225 a Prato (499 in più), 50.641 a Pistoia (418 in più), 28.326 a Massa-Carrara (231 in più), 57.642 a Lucca (377 in più), 67.830 a Pisa (476 in più), 44.086 a Livorno (563 in più), 52.116 ad Arezzo (377 in più), 37.819 a Siena (299 in più), 24.216 a Grosseto (288 in più).

Tra le province il tasso di incidenza più alto è a Firenze con 212 casi ogni centomila abitanti, seguono Prato con 194 e Livorno con 170.

