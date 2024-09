Arezzo, 26 settembre 2024 – Cortona, guasto telefonico nel centro storico: il sindaco scrive a Telecom Una Pec dell’Amministrazione comunale per chiedere il celere ripristino delle linee in via Dardano, Disagi anche per imprese, museo e medici di famiglia Un guasto alle centraline telefoniche Telecom sta causando disagi ai residenti e alle imprese di una parte del centro storico di Cortona. Da venerdì scorso non funzionano i collegamenti di linea fissa, anche quelli internet, con particolari criticità anche per alcuni servizi pubblici presenti in zona, quali ambulatori di medici di famiglia e il Maec, il museo di piazza Signorelli. L’assenza di collegamenti sta creando problemi anche a numerose attività commerciali con impossibilità di utilizzare il telefono fisso per le prenotazioni e il servizio pos per i pagamenti con carte elettroniche. «La situazione - spiega il sindaco di Cortona Luciano Meoni - si sta protraendo da troppi giorni e c’è il rischio che alcuni servizi pubblici restino senza la possibilità di esercitare la propria funzione. Non è tollerabile che un problema tecnico non possa trovare una soluzione in tempi ragionevoli. So che molti cittadini e diverse imprese hanno già segnalato la problematica ai rispettivi provider, senza ottenere riscontro, per questo abbiamo inviato una Pec e attendiamo un rapido intervento da parte del gestore».