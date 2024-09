Ciclismo, sulle parole di Feltri le considerazioni del presidente Metti

Firenze,26 settembre 2024 – In merito alle parole di Vittorio Feltri sui ciclisti, c’è da registrare un intervento sulla pagina social Facebook di Saverio metti Presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo. “Esistono buoni medici e psicologi per curare dei malati mentali …. Ma il problema purtroppo è molto più serio … il ciclista in ogni sua forma è diventato l’anello debole che subisce le mancanze normative e di educazione civica che in questo paese oramai è una cosa sconosciuta. Oramai un ciclista è divenuto un “oggetto” che disturba la circolazione senza considerazione della persona che sta sopra alla bici. E questo sempre di più lo troviamo nel traffico, ma anche alle gare dove la staffetta e il collaboratore agli incroci non viene più tollerato e rischia sempre in proprio di subirne le Conseguenze. Le parole di Feltri oltre che essere offensive sono molto pericolose perché avvalorano e incoraggiano questo tipo di considerazioni soprattutto dette da personaggi pubblici che la mediocrità della media delle persone ascolta più di uno scienziato……… Ci sono famiglie distrutte, affetti che sono stati strappati ai loro cari, solo perché avevano deciso di farsi una pedalata… Credo che necessiti una presa di posizione ferma e senza tolleranza nei confronti di tali pratiche con tutti i mezzi possibili immaginabili. Tutto il Comitato Regionale Toscana FCI valuterà le azioni da intraprendere in ogni sede”.