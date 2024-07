Cgil Valtiberina su Montedoglio: potenziare il servizio e contenere le tariffe

Arezzo, 25 luglio 2024 – “Avrebbe dovuto essere la carta vincente per risolvere i problemi idrici quanto meno della Valtiberina, sia umbra che toscana – afferma Giulia Da Mario, responsabile di zona della Cgil. Invece siamo ancora a dover risolvere problemi di carenza, soprattutto per le coltivazioni agricole. Condividiamo, quindi, l’appello di associazioni di categoria e cooperative perché sia potenziata l’erogazione. E questo nella consapevolezza che problemi alle coltivazioni potrebbero determinare difficoltà occupazionali, delle quali nessuno – nel difficile contestato attuale – sente il bisogno. Nella stessa logica condividiamo anche l’appello a contenere le tariffe e abbiamo letto con piacere la dichiarazione della consigliere regionale umbra della Lega che ha chiesto di armonizzare le tariffe di Umbria e Toscana. Siamo d’accordo e la invitiamo quindi a presentarsi ai nostri banchi per il referendum contro l’autonomia differenziata. Noi siamo per tariffe omogenee, il suo partito no. Le differenziazioni esistono già oggi e creano problemi che la stessa consigliera della Lega evidenzia e chiede di superare. La Legge Calderoli accentuerà queste differenze. Alla consigliera non resta che firmare con noi”.