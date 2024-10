Arezzo, 1 ottobre 2024 – C.Fiorentino, al via i lavori di recupero e restauro del percorso pedonale Le Scalette.

“Il progetto d’intervento ha come obiettivo il ripristino delle condizioni di sicurezza dei gradini in pietra serena e del lastricato in pietra dei pianerottoli presenti a ogni fine rampa; sarà oggetto di intervento anche la lunga ringhiera in ferro con lo scopo principale di ripristinare le condizioni di confort e sicurezza ma allo stesso tempo lasciando inalterati gli aspetti stilistici dell'imponente scalinata” dichiara il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Devis Milighetti.

La realizzazione della scalinata, storicamente, fa parte del piano di ricostruzione approvato nel 1952, per la ricostruzione delle aree danneggiate a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che avevano gravemente colpito l’assetto urbano di Castiglion Fiorentino.

L’obiettivo progettuale attuale è il restauro conservativo della scalinata, cercando di salvaguardare gli elementi recuperabili attraverso un consolidamento, sostituendo eventualmente gli elementi lapidei molto degradati; la prima fase dell’intervento sarà costituita dallo smontaggio della ringhiera in ferro, che sarà poi trasportata in un’altra sede per la ripulitura e verniciatura.

Il quadro economico dell'intervento è pari a circa 165 mila euro di cui oltre 145 mila sono finanziate attraverso le risorse ottenute dal bando del GAL. La rimanente parte di circa 20 mila euro è a carico delle risorse di bilancio dell'amministrazione comunale.

A seguito dell'esecuzione dell’intervento, a partire dal 3 Ottobre, le scalette saranno chiuse al transito pedonale, ad eccezione di coloro che devono accedere agli immobili che presentano un accesso sull'area oggetto di restauro.

“Il rispristino e la valorizzazione di questa area di accesso è strategica visto la sua funzione che consente di accedere all’abitato urbano che altrimenti risulta raggiungibile solo percorrendo l'intera lunghezza attraverso i due punti estremi in corrispondenza della Porta Fiorentina e della Porta Romana; la scalinata rappresenta anche una veduta unica sull'intera Valdichiana e come tale verrà valorizzata anche attraverso questo intervento” conclude il Vice Sindaco Devis Milighetti.