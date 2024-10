Cena di beneficenza per il Thevenin

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Venerdì 18 ottobre, alle 19,30, l’Ordine di Malta - Sezione di Arezzo - Delegazione di Firenze, organizza una cena di beneficenza nel salone di rappresentanza dello splendido palazzo cinquecentesco del Thevenin, in via sassoverde 32, ad Arezzo, per raccogliere fondi per l’acquisto delle scrivanie per i bambini ospitati a Casa Thevenin.

L’appuntamento è alle 19,30 con l’aperitivo, a seguire la cena con i piatti tipici della tradizione toscana. L'offerta è di € 25,00.

Per le prenotazioni rivolgersi a: Sandro Sarri: 3392151666

Claudio Peruzzi: 3382411995