Celebrazioni nel 25° anniversario della scomparsa di Amintore Fanfani a Terranuova

Arezzo, 27 nnovembre 2024 – Celebrazioni nel 25° anniversario della scomparsa di Amintore Fanfani

Amintore Fanfani protagonista della storia italiana del secondo Novecento

Terranuova Bracciolini (Sala Consiliare) 29 novembre 2024 – ore 17,00

Con il convegno di Terranuova Bracciolini del 29 novembre si conclude il lungo ciclo di eventi promossi ed organizzati da Kairos – Economia/Cultura/Storia nel corso dell’intero anno 2024, nel ricordo di Amintore Fanfani a 25 anni dalla scomparsa.

Un percorso che ha coinvolto i Comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro prima e Terranuova Bracciolini ora, interessando realtà culturali del territorio che, nel ricordo di Fanfani, hanno voluto testimoniare la gratitudine verso un personaggio di grande levatura.

L’iniziativa proposta in sala consiliare, alle ore 17, prevede un momento di riflessione e di analisi sulla personalità di un uomo che, come dice il titolo del convegno, ha attraversato da protagonista indiscusso la seconda metà del secolo breve.

Interverranno Franco Ciavattini, già Direttore per oltre dieci anni del Centro Studi “Amintore Fanfani” di Arezzo, che ripercorrerà gli anni giovanili di Fanfani, i suoi impegni accademici e la carriera universitaria di studioso di storia economica, fino ad approdare nel ruolo di “Costituente”. Omar Ottonelli, studioso di storia del pensiero economico e profondo conoscitore dell’attività istituzionale di Fanfani, affronterà i temi più direttamente legati al suo impegno in Parlamento e al governo del paese: il Piano Fanfani-INA Casa; l’attuazione della Riforma Agraria; i tanti provvedimenti in favore della montagna e per la difesa del suolo. Infine, Camillo Brezzi, già Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Siena, affronterà uno dei temi di più attuali: la politica estera di Fanfani che, nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia, introduceva forti elementi di novità, soprattutto nei confronti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in stretta continuità con la visione di Giorgio La Pira. Le conclusioni del convegno saranno affidate a Giuseppe Fanfani, già Sindaco di Arezzo, parlamentare e membro del CSM. La sua lunga esperienza politico-amministrativa, allargata ad una profonda cultura giuridica, sapranno portare a sintesi la complessità delle tematiche legate al tema del convegno.