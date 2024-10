Cavriglia, online il Bando unico per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione

Arezzo, 8 ottobre 2024 – È online il Bando unico per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione a Cavriglia

Da oggi e fino alle ore 13 del giorno 8 novembre p.v. sarà possibile, per i soggetti in possesso dei requisiti, presentare domanda per il riconoscimento di un contributo ad integrazione del canone di locazione 2024.

Tale possibilità è riconosciuta a chi rientri in almeno una delle seguenti categorie:

Nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età;

Presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c.3);

Nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.

I requisiti per l’ammissione sono disponibili e scaricabili al seguente link:

Comune di Cavriglia | CONTRIBUTO AFFITTO 2024 - Bando unico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione

Sulla base delle richieste pervenute entro il termine tassativo indicato sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri indicati nel bando.

Il contributo è erogato per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 in un’unica soluzione, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

La domanda, debitamente compilata e corredata dagli allegati richiesti, potrà essere inviata in una delle seguenti modalità:

Tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected];

Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. ar.it;

A mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia in Viale P. di Piemonte, 9 negli orari di apertura al pubblico;

Spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo, al seguente indirizzo: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia