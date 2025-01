Doveva scontare cinque anni di carcere ma lavorava in un magazzino: scoperto e arrestato

Prato, 28 settembre 2021 - Doveva scontare in via definitiva cinque anni e sei mesi di reclusione per falsità materiale commessa da privato e ricettazione e lesioni pluriaggravate e continuate, reati commessi a Prato rispettivamente il 21 settembre del 2019 ed il 12 agosto del 2015. Invece stava lavorando regolarmente in un magazzino di pronto moda a Prato. Rintracciato, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione a un ordine di carcerazione. L'uomo, 37 anni, espletate le formalità rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Prato. Il 37enne, cinese, domiciliato a Prato, già noto alle forze dell'ordine, fanno sapere gli investigatori, forse ignaro del provvedimento a suo carico, almeno da come dice lui, è stato individuato all'interno degli uffici di un pronto moda intento a gestire gli affari aziendali. L'uomo non si allontanava mai da quel luogo e infatti la sua dimora per la notte era una roulotte parcheggiata all'interno del piazzale del magazzino della ditta.

Maurizio Costanzo