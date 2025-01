Capannina, dopo quasi 600 giorni si torna a ballare

Forte dei Marmi (Lucca), 13 ottobre 2021 – Quella di sabato prossimo 16 ottobre è una data storica nel mondo dell’intrattenimento. Dopo poco meno di 600 giorni (per la precisione 594) si torna a ballare sulla mitica pista della Capannina di Franceschi. Il tempio del divertimento nazionale, il locale cult della Versilia ruggente e non solo riapre i battenti alla dance dopo la chiusura dell’inverno 2020 e la riapertura la successiva estate con la formula delle cene-spettacolo anticipate dall’aperitivo, situazione che peraltro ha ottenuto grande successo.

Ma la Capannina è fatta per ballare e, dopo il via libera ottenuto in base alle nuove disposizioni governative, si torna alle origini in un clima di grande euforia e voglia di divertirsi. L’ultima serata con musica e ballo risale a sabato 29 febbraio 2020. Dieci giorni dopo l’Italia sarebbe entrata nel tunnel del lockdown. Ora possiamo dire che la pandemia ha allentato notevolmente la propria morsa e quindi, nel pieno rispetto delle normative, si torna in pista. Tra l’altro la Capannina propone proprio da sabato prossimo un nuovo format.

La novità porta il titolo “E se…l’aperitivo”, con il rito dell’aperitivo che ha l’onore della pista centrale. Un appuntamento frizzate, come sarà il resto della serata, con inizio intorno alle 20.30 e durata fino alle 21.30 circa. Ad allietare chi gusterà cocktail intriganti e appetitosi stuzzichini ci sarà la musica live del re del piano bar Stefano Busà e i brani mixati in consolle da Charlie Dee. Da mezzanotte e mezzo ingresso libero e selezionato alla discoteca con prenotazione tavoli.

A proposito, a bordo della pista tornerà l’arredamento storico con i divani e gli immancabili cuscini rossi e verdi. Il dj set in sala grande si baserà sulle musiche di Charlie Dee e, in tema di ritorni, da registrare anche quello dei gruppi musicali perché sul palco si esibirà la Ex Novo Band. Si ballerà e si canterà anche nella tradizionale zona del pianobar, con il pianoforte e la voce di Stefano Busà. Già sabato scorso nel primo appuntamento del ritrovato pianobar il successo è stato grandissimo. Come si vede un piacevole ritorno alle belle abitudini perché vedere ballare alla Capannina è uno stato d’animo che riempie il cuore e ci dice che la normalità si sta riprendendo la nostra vita. E domenica 31 ottobre, per la notte di Halloween in Capannina tornerà il mattatore, Jerry Calà. Con una nuova versione della sua festa cult “Sapore di mare” che entusiasma un pubblico di tutte le età. E sarà ancora un divertimento assicurato.

Maurizio Costanzo