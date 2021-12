Firenze, 19 dicembre 2021- Covid Toscana, crescono ancora nella regione i contagi: oggi, 19 dicembre, sono 1.370. Quest'ultimo rilevamento - con più nuovi casi giornalieri e aumento del rapporto di nuovi positivi sui tamponi effettuati - conferma che il contagio da Covid sta avanzando in Toscana. Rispetto a ieri sono dati di netto incremento: ieri erano stati 1.282 i nuovi casi su 37.624 tamponi totali (molecolari più test rapidi) ed il tasso dei nuovi positivi era del 3,41%.

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 9.894 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.988, +6,9% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (1 in più).

Quattro decessi

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 89 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: una a Firenze, una a Massa Carrara, due a Lucca. Sono 7.487 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.401 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 759 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 378 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 1.370 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 29% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio

Sono 87.225 i casi complessivi ad oggi a Firenze (348 in più rispetto a ieri), 28.119 a Prato (44 in più), 30.206 a Pistoia (128 in più), 16.710 a Massa (72 in più), 31.996 a Lucca (121 in più), 36.854 a Pisa (152 in più), 24.349 a Livorno (118 in più), 28.562 ad Arezzo (177 in più), 19.050 a Siena (102 in più), 13.718 a Grosseto (108 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

E in questi giorni di shopping natalizio i centri storici vengono presi d'assalto dai cittadini per gli ultimi regali. Le autorità chiedono la massima attenzione per quanto riguarda il distanziamento, l'uso appunto della mascherina e l'igienizzazione delle mani.