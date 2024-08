Bibbiena, i lavori realizzati allo stadio Zavagli

Arezzo, 28 agosto 2024 – Il 29 agosto sarà una giornata dedicata al calcio per la città di Bibbiena. Nel pomeriggio ai campi di allenamento di Bibbiena Stazione, si terrà l’open day ufficiale delle annate 2014-2019 alla presenza dei tecnici della Fiorentina a cui l’AC Bibbiena è affiliata dallo scorso anno, mentre la sera alle 21.00 in Piazza Tarlati verrà presentata la società dalla scuola calcio alla prima squadra, ma anche le squadre Arci CSBS e Logge Spartak Bibbiena.

In questa occasione sarà presente anche l’amministrazione comunale nella persona dell’Assessora allo Sport Francesca Nassini che, oltre che portare il suo saluto per l’inizio della nuova stagione calcistica, illustrerà i lavori realizzati allo stadio Zavagli grazie al sostegno economico offerto dal Comune di Bibbiena.

Nassini commenta: “Per questa amministrazione lo sport e le strutture sportive hanno da sempre rappresentato una priorità. Siamo consapevoli, infatti, che in queste strutture si formano le giovani generazioni, si fa la comunità del domani, oltre che fornire un servizio alle famiglie e ai giovani. Abbiamo concluso per questo i lavori al pala tennis, alla piscina, rendendo questi luoghi più efficienti e accoglienti. Stiamo costruendo una nuova palestra cittadini nel contesto scolastico della Primaria di Bibbiena, abbiamo fatto lavori migliorativi alla palestra di Soci e agli stadi di Soci e Bibbiena. Oggi salutiamo i lavori agli spogliatoi dello Stazio Aldo Zavagli di Bibbiena per un investimento di ben 80 mila euro da casse comunali. A questi si aggiungono i lavori ai posti auto limitrofi allo stadio. Con questo possiamo salutare in bellezza la nuova stagione calcistica, i bambini che entreranno per la prima volta nel mondo dello sport organizzato, ai più grandi della scuola calcio fino alla prima squadra e a tutte le figure tecniche. Un saluto va anche alle Arci, scuole di inclusione sociale e di sport per tutti che rappresentano una grandissima ricchezza per tutti”.