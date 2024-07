Allerta caldo, l’afa non molla: bollino arancione a Firenze e Perugia

Firenze, 25 luglio 2024 – Il gran caldo non molla la presa: già venerdì 26 luglio le condizioni di aumento di rischio, con tanto di bollino arancione, si estendono a sei città: Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Per poi raddoppiare e raggiungere quota dodici sabato 27 con 12 bollino arancioni a: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Nessun bollino rosso quindi nei prossimi giorni, differentemente dalla scorsa settimana, ma il calore previsto può rappresentare comunque un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.