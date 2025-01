Al via Firenze Books: talk e incontri letterari alla Manifattura Tabacchi

Firenze, 7 ottobre 2021 - Al via Firenze Books, progetto di Confartigianato Imprese Firenze che ha un preciso obiettivo: valorizzare le librerie indipendenti, la professione del libraio e la filiera del libro. Gli scrittori Nicoletta Verna, Francesco Recami, Carlotta Vagnoli sono tra i protagonisti del primo appuntamento di Firenze Books, venerdì 8 ottobre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. In programma fino a domenica 10 ottobre, Firenze Books è la tre giorni di incontri, talk, letture e presentazioni promossa da Confartigianato Imprese Firenze insieme a cinque librerie indipendenti fiorentine - Libreria Florida, Farollo e Falpalà, Libreria Leggermente, Libreria Alfani, Marabuk Libreria - con il patrocinio del Comune di Firenze. Venerdì alle 15 inaugurazione ufficiale della kermesse. Alle 16 primo incontro su “I luoghi e le imprese sostenibili a Firenze”, modera Lisa Ciardi. Alle 16 si prosegue con il talk “Ragioni dello scrivere. Voci da Confartigianato”. Alle 18 Raffaele Palumbo intervista Nicoletta Verna, autrice di “Il valore affettivo”, travolgente romanzo d'esordio edito da Einaudi, menzione speciale della giuria al Premio Italo Calvino 2020. Alle 19 Francesco Recami presenta “L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra”, romanzo ambientato nella Firenze degli anni Settanta e delle lotte studentesche; conduce Chiara Dino. Alle 21 appuntamento con la scrittrice e attivista Carlotta Vagnoli, in vetta alle classifiche per la saggistica con “Maledetta Sfortuna - Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere”, conduce Cristina Privitera. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, sono necessari il green pass e la prenotazione via mail a [email protected]. Tra gli ospiti dei prossimi giorni Marco Malvaldi e Fabio Genovesi. Info e programma completo www.confartigianatofirenze.it. Maurizio Costanzo