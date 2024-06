Acquisto nuove auto, Arezzo decima provincia italiana per incremento

Arezzo, 21 giugno 2024 – Con 5 miliardi e 619 milioni di euro spesi in beni durevoli nel 2023, la Toscana si colloca al 6° posto fra le venti regioni che hanno acquistato di più, ma il dato migliore è la crescita: il +11% vale il primato in Italia, oltre la media nazionale del +8,9% come rilevato dalla 30° edizione dell’Osservatorio Findomestic realizzato in collaborazione con Prometeia. A livello provinciale, l’incremento più importante nei consumi si è registrato a Firenze (+13%, 1 miliardo e 593 milioni di euro). Bene anche Pisa, Lucca, Pistoia e Prato, tutte province con variazioni pari o superiori all’11%. “I comparti più dinamici – commenta Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic – sono quelli legati alla mobilità, con la spesa in crescita del 25,5% per le auto nuove (1 miliardo e 631 milioni) e del 20% per le usate (1 miliardo e 368 milioni), superiori sia rispetto alla media italiana che alla macroarea di riferimento. In aumento del 23,3% anche i motoveicoli (211 milioni di euro), la spesa per elettrodomestici (4,5%, 440 milioni) e mobili (1,4% per 1 miliardo e 245 milioni) entrambi con variazioni superiori rispetto alla media nazionale. Le altre voci di consumo, invece, risultano in calo, dopo un periodo di crescita come nel caso della telefonia (-2,9%) o ancora peggio è andata l’information technology (-4,7%) per non parlare dell’elettronica di consumo (-28,6%)”.

Il livello dei redditi per abitante in Toscana ha raggiunto i 24.147 euro, quasi 1.370 euro in più rispetto al dato italiano. Per quanto riguarda le province sono andate meglio Firenze (+7,2%) e Siena (+6%). Con 27.073 euro per abitante Firenze si colloca anche nel 2023 tra le prime dieci nella graduatoria del reddito disponibile su scala nazionale, posizionandosi all’8° posto e staccando di misura le altre province toscane. La spesa per famiglia, invece, in Toscana è seconda solo a quella del Trentino-Alto Adige: 3.363 euro. Fra le province il dato più alto appartiene a Pisa: con 3.491 euro è la prima in regione e la quinta classificata nella graduatoria delle 107 province italiane. In generale la Toscana guida anche la classifica regionale nella crescita di spesa media per nucleo: +11,2%.

AREZZO DECIMA PROVINCIA ITALIANA PER INCREMENTO ACQUISTI AUTO NUOVE. Secondo i dati del trentesimo Osservatorio sui consumi di Findomestic, i residenti in provincia di Arezzo hanno acquistato nel 2023 beni durevoli pari a 485 milioni di euro con un balzo del +9,3%. Stesso incremento anche nella spesa per famiglia, passata da 2.998 euro del ’22 ai 3.277 euro del 2023. La provincia Toscana è andata particolarmente bene nel comparto delle auto nuove: i milioni di euro spesi sono stati 126 e il +25,5% è il quarto dato più alto della regione e il decimo in Italia, dove la media è stata del +19,5%. Gli aretini hanno dedicato maggiori risorse alle auto usate con 133 milioni e + 18,1%, mentre quelle spese per i motoveicoli ammontano a 13 milioni con +19,3%. Fra i beni per la casa l’unico segmento in positivo è quello degli elettrodomestici dove si registrano acquisti per 40 milioni (+3,9%). Stabili invece i consumi di mobili (-0,1%, 111 milioni). Calano come in tutte le altre province della penisola gli acquisti in elettronica di consumo (-30,6%, 12 milioni), in information technology (-7,5%, 14 milioni) e in telefonia (-3,1%, 37 milioni di euro).