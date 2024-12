Accordo sugli affitti brevi in Toscana: nuove regole e moratoria fino a 5 anni

Accordo trovato sulla norma sugli affitti brevi, che andrà oggi al voto del Consiglio regionale toscano. Con molti più Comuni potenzialmente coinvolti (una novantina), ma anche regole più flessibili e una moratoria per chi già ha destinato un immobile ai turisti. Dopo un estenuante braccio di ferro di due giorni, col dibattito sul bilancio impantanato in centinaia di atti presentati del centrodestra, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la quadra.

Un emendamento all’articolo ex 60 (ora 59) del testo unico sul turismo è stato sottoscritto da tutti i capigruppo, con la sola eccezione di Marco Stella (Forza Italia), che ha però ritirato gli emendamenti al bilancio, sintomo di un riavvicinamento in atto. Come anticipato ieri da La Nazione, uno dei nodi centrali della trattativa era la moratoria per chi aveva già, nel 2024, degli immobili destinati a Airbnb e simili. Forza Italia chiedeva cinque anni. Il Pd ne proponeva due. Alla fine, anche con la mediazione del presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo (Pd), la soluzione è stata trovata escludendo "dall’applicazione dei limiti, per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a cinque, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel 2024, all’attività di locazione breve". Saranno i sindaci a decidere, in dettaglio, quanto allargare la forbice. Le revisioni hanno quindi portato alla modifica sostanziale della platea dei soggetti coinvolti. Se inizialmente si parlava solo dei Comuni oltre i 50mila abitanti e a maggiore densità turistica, ovvero di tutti i capoluoghi di provincia, esclusa Pistoia e con l’aggiunta di Viareggio, la trattativa ha esteso la norma a circa 90 municipi: tutti quelli con alta densità turistica (classificati in S5 dell’indice Istat) e tutti i capoluoghi di provincia (un emendamento di Alessandro Capecchi di Fdi ha incluso Pistoia).

Sparisce anche la possibilità, per i sindaci, di vietare del tutto gli affitti brevi in alcune zone e viene cancellato il numero massimo di giorni da destinare a questa attività. Via infine il tetto massimo di autorizzazioni in capo allo stesso soggetto. "È una rivoluzione perché questa è una legge che rappresenta una novità anche sul piano nazionale – ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani -. Le norme responsabilizzano le amministrazioni comunali offrendo loro dei punti di riferimento per la stesura di regolamenti che avranno carattere di legge". "Il mio ruolo - il commento del presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo - è cercare di tenere insieme tutti, maggioranza e opposizioni, mettendo in campo le migliori proposte. Penso che questa sia una norma innovativa, sono già tanti i contatti che ho ricevuto dai colleghi a livello nazionale". Favorevoli sin dall’inizio i Cinque Stelle, tanto che la presidente Irene Galletti ha rivendicato ieri il ruolo svolto dal partito in Commissione, per "promuovere e cofirmare alcune importanti misure". Soddisfatta invece della mediazione Italia Viva che non aveva gradito la prima versione della norma e che ha giudicato "più equa" la seconda. Restano, nonostante il riavvicinamento, le perplessità del centrodestra. Più marcate in Marco Stella (Forza Italia) che ribadisce di "non condividere l’impostazione di fondo della legge" e più attenuate per Fdi e Lega. "Grazie all’ostruzionismo costruttivo portato avanti dal centrodestra – ha commentato la capogruppo Elena Meini (Lega) - si è riusciti a costringere il presidente Giani e il Pd a una riflessione e a una modifica migliorativa. Rimangono forti perplessità sulla legittimità dell’atto". "Con questa legge si è persa un’occasione per disciplinare il settore – ha detto la consigliera Sandra Bianchini (Fdi) -. Abbiamo lavorato ad alcuni correttivi dell’articolo 60, e per questo ringraziamo il presidente della II Commissione Gianni Anselmi. Speriamo di aver migliorato l’impianto almeno su questo versante".