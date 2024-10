A Palazzo Spiga una serata evento dedicata all’industria tessile pratese

Firenze, 3 ottobre 2024 – Palazzo Spiga, in Piazza Vittorio Veneto, era gremito di ospiti in abito da sera, quando la scora sera la padrona di casa Pola Margherita Cecchi, apprezzata stilista fiorentina, ne ha aperto le porte per realizzare l'evento scopo solidale “Geni e Bellezza”. In un’atmosfera persa nel tempo, tra gli storici abiti disegnati dalla Maison che porta il nome di sua madre (Giulia Carla) e l’armonia delle opere d’arte dell’architetto Giuseppe Guanci, esposte all’ingresso del secondo piano, ad accogliere i partecipanti al galà. A ricevere parte dei proventi della serata sarà l’Antica Società del Buonumore – presente all'evento nella persona del presidente Fabrizio Nucci-, per il progetto “Cultura”, mentre il focus dell’incontro culturale che si è svolto nel corso della conviviale, è stato dedicato all’eccellenza dell’imprenditoria tessile di Prato “La bellezza arricchisce l'anima – sono state le parole della prima cittadina Ilaria Bugetti -, perché prevede un approccio integrale, fatto di tanti aspetti: la storia, la tradizione ma anche la contemporaneità, ed è ciò che ci rappresenta nel mondo. Nei momenti di crisi le nostre aziende hanno saputo fare squadra e pensare ad un progetto da portare a Roma e a Bruxelles, in nome di quella virtù che ci permette di essere resilienti, di vincere le sfide e di non sparire, in un periodo storico di globalizzazione. A Prato abbiamo l "saper fare", l'ingegno e un grande cuore: caratteristiche di cui dobbiamo essere orgogliosi." Tra una portata e l’altra la sfilata di moda dei capi realizzati dalla padrona di casa, Pola Margherita Cecchi, con i preziosi tessuti dell’azienda Lyria che sono espressione alta del made in Italy nel mondo. A seguire la presentazione del libro “Imprese & Imprenditori nel distretto pratese. Una storia dell’industria tessile dalla sua nascita fino ai giorni nostri”, scritto dallo stesso architetto Guanci: "Si tratta di un libro dedicato al tessile e alla storia delle produzioni pratesi – sono state le parole dell’autore –. Il volume riassume gli ultimi vent’anni di ricerche attorno ad aziende storiche, tra la fine del '700 fino ai giorni nostri. La novità interessante sta proprio nel fatto che l’analisi condotta arriva fino ad oggi, dunque ho potuto dialogare direttamente con imprenditori che tutt’ora stanno realizzando tessile. I pratesi, nella storia, hanno sempre dimostrato di sapersi reinventare, adattare: in una parola essere resilienti." Presenti alla serata anche le Bucacenci dell’Auser, con la presidente di Auser Campi Paola Luparelli e il Presidente della Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori, oltre ad un'importante rappresentanza dell'imprenditoria pratese d'eccellenza. Caterina Ceccuti